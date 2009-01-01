16:58

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий военным заключать краткосрочные контракты для службы за границей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, военнослужащие смогут заключать контракты на срок «до прекращения обстоятельств, вызвавших необходимость их заключения», но не более, чем на год.

14 декабря документ во втором и третьем чтении приняла Госдума. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что внесение соответствующих поправок связано с изменением военно-политической обстановки и активизации деятельности международных террористических и экстремистских группировок.

В законопроекте также уточнялось, что в настоящее время желание заключить контракты на более короткие сроки, чем это предусмотрено сейчас, изъявили 20% новобранцев.

Секретарь Комитета союза солдатских матерей Валентина Мельникова ранее заявляла, что данный закон приведет к возобновлению практики принуждения военных заключать контрактов, как это было во время войны в Чечне.