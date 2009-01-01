16:58

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий военным заключать краткосрочные контракты для службы за границей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, военнослужащие смогут заключать контракты на срок «до прекращения обстоятельств, вызвавших необходимость их заключения», но не более, чем на год.

14 декабря документ во втором и третьем чтении приняла Госдума. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что внесение соответствующих поправок связано с изменением военно-политической обстановки

Заметка дополняется.