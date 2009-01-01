17:04

Глава «Роснефти» Игорь Сечин, гендиректор «РусГидро» Николай Шульгинов и президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин попросили правительство сделать Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) инвестором при санации банка РПЦ «Пересвет».

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По данным агентства, Сечин, Катырин и Шульгинов направили соответствующее письмо от имени кредиторов «Пересвета» главе правительства Дмитрию Медведеву.

В письме указывается на «существенные потери» при варианте банкротства банка, сказал источник «Интерфакса». В варианте с санацией акционеры готовы конвертировать в капитал банка 90% требований, крупные кредиторы – 85%.

О возможном участии ВБРР, 84,7% которого принадлежит «Роснефти», в санации «Пересвета» в октябре писал «Коммерсантъ». ВБРР и «Роснефть», по данным газеты, не держали свои средства в банке. До этого сообщалось, что счета в финансовой организации были у «Интер РАО», в совет директоров которой входит Сечин, и у «РусГидро».

Русской православной церкви в «Пересвете» принадлежит 49%, еще 24% акций принадлежит ТПП. В октябре ЦБ ввел в банке временную администрацию на полгода, до этого в том же месяце «Пересвет» ввел ограничения на выдачу вкладов.

Кредиторы оценивают «дыру» в капитале банка в 80–85 млрд рублей, точный размер отрицательного капитала пока не известен.

В Банке России указывали, что финансовые проблемы «Пересвета» могут быть связаны с рискованными кредитами, в том числе строительной отрасли. В начале октября рейтинговое агентство Fitch уличило банк в выдаче кредитов аффилированным компаниям, у которых нет реальных активов.