17:28

Полиция отпустила задержанного гражданина Туниса, которого подозревали в причастности к теракту на новогодней ярмарке в Берлине. Об этом сообщает AFP.

Полиция установила, что он не был связан с основным подозреваемым в теракте – Анисом Амри.

Представитель полиции сообщила, что номер задержанного был найден в телефонной книге Амри, что стало поводом для его задержания, передает Reuters.

Гражданин Туниса был задержан 28 декабря, сообщалось, что ему 40 лет.

Грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке 19 декабря. Террористом оказался выходец из Туниса Анис Амри 1992 года рождения. В результате атаки погибли 12 человек, а 48 получили ранения.

Амри был застрелен полицией Милана в ночь на 23 декабря. Полиция остановила его для проверки документов, но тот открыл стрельбу. Отпечатки пальцев убитого совпали с отпечатками водителя грузовика в Берлине.

Позднее в Тунисе задержали племянника Амри и двух других молодых людей. По версии полиции, они состоят в местной террористической ячейке. Племянник Амри признался, что общался с дядей через секретный чат в телеграмме.