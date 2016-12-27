Ожирение – проблема, которая беспокоит врачей по всему миру. Россия не отстает от развитых стран, и сегодня в нашей стране каждый четвертый имеет лишний вес, а 30% страдают собственно ожирением. Слишком большой избыточный вес приводит к различным хроническим заболеваниям – сахарному диабету, сонному апноэ, болезням позвоночника и суставов, нарушению половой функции и даже психологическим расстройствам. Когда ожирение становится болезненным (морбидным), врачи предлагают сделать операцию по уменьшению объема желудка, которая действительно помогает не только снизить вес, но и позволяет не набрать его вновь. Большинство считает, что такие операции просто уменьшают размер желудка, что не позволяет человеку много есть, но ученые обнаружили и множество других важных последствий для организма. Корреспондент New York Times Джина Колата год наблюдала за двумя американцами, решившимися на операцию, чтобы похудеть. В своей статье она рассказывает, что с ними произошло за это время и как изменилась их жизнь.