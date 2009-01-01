18:35

Президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий применение к заключенным физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Госдума приняла соответствующий законопроект во втором и третьем чтении 21 декабря. Он был внесен в нижнюю палату парламента в мае 2015 года, в октябре того же года он прошел первое чтение.

Журналисты и правозащитники назвали законопроект «законом садистов». В первоначальной редакции он предусматривал право для сотрудников ФСИН применять к заключенным силу и спецсредства в случае нарушения режима содержания. Против этой нормы выступили правозащитники, и во втором чтении ее исключили из законоропекта.

Согласно документу, сотрудники ФСИН могут применять спецсредства для пресечения физического сопротивления, неповиновения, противодействия законным требованиям, если они связаны с угрозой применения опасного для жизни и здоровья насилия.

Применять спецсредства и оружие к беременным женщинам, инвалидам и несовершеннолетним запрещается, следует из документа.