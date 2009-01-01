20:29

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины расширил санкции против России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В связи с продолжающейся гибридной агрессией РФ против Украины СНБО ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц государства-агрессора», – поясняется в сообщении.

В частности, ограничительные меры распространились на депутатов Госдумы, избранных от Крыма и Севастополя, на членов избирательных комиссий и украинских предприятий в Крыму, «перерегистрированых по российскому законодательству». В список также вошли сотрудники правоохранительных органов и судов, которые, по мнению украинской стороны, «причастных к незаконному задержанию украинских граждан в России».

Украина уже расширила санкции против России в октябре. Президент Украины Петр Порошенко утвердил введение ограничений в отношении новых 250 физических и 46 юридических лиц, которые, по мнению Киева, были причастны к задержанию на российской территории украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко.

Киев опубликовал санкционные списки в сентябре 2015 года, присоединившись к ограничительным мерам, которые в отношении РФ установили США и ЕС. При этом Киев добавил в список министра обороны России Сергея Шойгу, главу Чечни Рамзана Кадырова и других. Российским компаниям также запретили летать на Украину