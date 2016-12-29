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Вашингтон намерен ввести санкции в отношении сотрудников российского Главного разведывательного управления (ГРУ) из-за хакерских атак на США во время президентских выборов. Об этом сообщает Bloomberg.

Агенство добавило, что ограничительные меры также коснутся некоторых российских государственных учреждений и IT-компаний.

Ранее CNN узнало, что Администрация президента США Барака Обамы представит свой ответ на «вмешательство» России в президентские выборы. По данным телеканала, Белый дом также должен назвать имена лиц, причастных к «российской кампании по дезинформации» и использовавшие похищенные данные. При этом власти США анонсировали некие «секретные» действия, добавил CNN.

Cенатор США от республиканцев Линдси Грэм говорила, что санкции будут «болезненными» лично для президента России Владимира Путина.