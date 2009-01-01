22:39

Санкции США, вызванные «вмешательством» России в американские президентские выборы, являются бесперспективными. Об этом «Интерфаксу» заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

«Я могу только переподтвердить, что станционная истерия демонстрирует полное отсутствие ориентации в пространстве уходящей администрации США», – добавил дипломат.

Он добавил, что МИД рассматривает действия США как желание «нанести ущерб отношениям и осложнить их восстановление в будущем».

Президент США Барак Обама ранее подписал указ о расширении санкций против России. В список вошли шесть человек и пять российских организаций, среди которых ФСБ. Санкции распространились, в частности, на главу ГРУ Игоря Коробова и других членов руководства спецслужбы – Игоря Костюкова, Владимира Алексеева и Сергея Гизунова.

Заметка дополняется.