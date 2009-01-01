29 декабря, 23:29

Министерство внутренней безопасности США и ФБР опубликовали выпустили доклад «о вредоносной киберактивности России».

В документе указано, что российские хакеры совершили две атаки против неназванной американской партии летом 2015 и весной 2016 года. Хакерские группы числятся в докладе как APT28 и APT29.

Согласно докладу, атаки совершались на правительственные учреждения, научные институт, университеты, политические организации и корпорации.

Ранее США объявили о расширении санкций в отношении России. В список вошли шесть человек и пять российских организаций, среди которых ФСБ. Санкции распространились, в частности, на главу ГРУ Игоря Коробова и других членов руководства спецслужбы – Игоря Костюкова, Владимира Алексеева и Сергея Гизунова.

Пресс-секретарь президента России заявил, что Кремль отвергает обвинения США, считая их беспочвенными. Он также добавил, что решение об ответных мерах будет принимать лично президент РФ Владимир Путин.

В октябре американские власти официально объявили, что Россия причастна к кибератакам, совершенным с целью повлиять на исход американских президентских выборов. Эксперты сообщали, что хакеры Cozy Bear, предположительно, связаны с ГРУ, а Fancy Bear – с ФСБ. Другие названия этих групп – APT29 и APT28, соответственно.