29 декабря, 23:34

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль отвергает обвинения США по поводу вмешательство России в американские президентские выборы. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы категорически не согласны с какими-либо беспочвенными утверждениями и обвинениями, которые были озвучены в адрес российской стороны», – сказал Песков.

Пресс-секретарь также заявил, что, по мнению Москвы, решение США является необоснованным с точки зрения международного права.

Он также добавил, что американская сторона не связывалась с Россией перед введением санкций. Решение об ответных мерах примет президент, сказал пресс-секретарь.

Президент США Барак Обама ранее подписал указ о расширении санкций против России. В список вошли шесть человек и пять российских организаций, среди которых ФСБ. Санкции распространились, в частности, на главу ГРУ Игоря Коробова и других членов руководства спецслужбы – Игоря Костюкова, Владимира Алексеева и Сергея Гизунова.