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Московская полиция задержала восьми человек, подозреваемых в нападении на сотрудников Нацгвардии. Об этом «Интерфаксу» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии правоохранительных органов, как минимум они напали на экипаж вневедомственной охраны, в результате чего был убит один сотрудник Нацгвардии.

Для поисков нападавших был поднят отряд специальные подразделения Росгвардии центрального округа, в московском регионе был введен план «Вулкан».

В пресс-службе московского МВД сообщили, что сотрудники Нацгвардии остановили неизвестных, чтобы проверить документы, после чего по ним был открыт огонь.

По версии источника «Интерфакса», нападение произошло после того, сотрудники Нацгвардии выехали на вызов о массовой драке: «Поступил вызов о массовой драке в районе поселения Роговое. Прибывшие сотрудники были избиты, один из них застрелен из собственного оружия».

После перестрелки один сотрудник силового ведомства погиб, другой получил ранение. Нападавшие сумели завладеть оружием бойцов Нацгвардии, но в ходе спецоперации его удалось вернуть.

По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Заметка дополняется.