Соглашения о прекращении огня между правительством и частью вооруженной сирийской оппозиции (на самом деле – напрямую между российскими военными и оппозицией) могут стать поворотным моментом в гражданской войне в Сирии. Они означают переход к новому этапу – попыткам внешних союзников воюющих в Сирии сторон навязать им рамки политического урегулирования с учетом реально сложившегося положения на фронтах. Предновогодняя миротворческая активность России говорит также о стремлении российского руководства как можно быстрее продемонстрировать конечность и осмысленность российского военного вмешательства в Сирии.