Пока аналитики в один голос твердили, что после победы Дональда Трампа на выборах Россию ждет скорая отмена санкций, администрация Барака Обамы в последние дни его президентства подготовила новый пакет мер. В указе отмечается, что санкции введены из-за кибератак на США. В санкционный список попали производители сканеров для подсчета баллов ЕГЭ, поставщики Минобороны, спецслужбы – Федеральная служба безопасности и Главное разведывательное управление, а также разыскиваемые ФБР российские хакеры. Одновременно Госдепартамент впервые за 15 лет объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов, дав им 72 часа на то, чтобы покинуть территорию штатов. За что Россия получила такой подарок за два дня до Нового года, и кто конкретно пострадал?