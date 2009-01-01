01:05

Хакеров Алексея Белана и Евгения Богачева, попавших в санкционный список США, на протяжении нескольких лет разыскивает ФБР, свидетельствует сайт ведомства.

За информацию, которая приведет к аресту Евгения Богачева, Госдепартамент США обещает $3 млн. По данным ФБР, в интернете Богачев, зарегистрированный в Анапе, использовал псевдонимы Lastik, lucky12345, Monstr, Pollingsoon, Slavik. По мнению правоохранительных органов США, он участвовал в группе, которая стоит за распространением вируса под названием Zeus. Это троян появился в 2007 году и стал первым, который распространялся через социальные сети. Программа атаковала серверы, персональные компьютеры и мобильные устройства. Злоумышленники перехватывали данные, включая номера банковских карт, пароли, личные идентификационные данные.

ФБР начала расследование деятельности этой группы еще летом 2009 года. В сентябре 2011 года появилась новая версия этой программы, которая заразила более 1 млн компьютеров. Правоохранительные органы США оценивают ущерб более чем в $100 млн. В августе 2012 года федеральное жюри округа Небраска предъявило Богачеву под псевдонимом официальные обвинения. В 2014 году властям США удалось связать псевдоним lucky12345 с Богачевым, тогда были предъявлены новые обвинения.

«Последнее известное место проживания Богачева – г. Анапа, Россия. Известно, что он любит морские прогулки и может выходить в Черное море на яхте. У Богачева есть недвижимость в Краснодаре, Россия», – говорится в ориентировке ФБР.

Алексей Белан, родившийся в Риге, известен под псевдонимами Abyr Valgov, Abyrvaig, Abyrvalg, Anthony Anthony, Fedyunya, M4G, Mag, и другими. По данным ФБР, у него есть латвийское и российское гражданство. «Белан является гражданином России и имеет российский паспорт. Говорит по-русски; вероятно, совершает поездки в Россию, Грецию, Латвию, на Мальдивы и в Таиланд. Может пользоваться очками и перекрашивать каштановые от природы волосы в рыжий цвет или становиться блондином. Последнее известное местонахождение Белана – Афины, Греция», – говорится ориентировке ФБР.

По мнению правоохранительных органов США, с января 2012 года по апрель 2013 года Белан взломал компьютерные сети трех крупных онлайн-магазинов в Наваде и Калифорнии и похитил базы клиентов. В базах содержались пользовательские данные граждан США и зашифрованные пароли к миллионам аккаунтов. По данным ФБР, Белан затем пытался продать эти базы. В сентябре 2012 года ордер на арест Белана выдал Окружной суд США по округу Невады в Лас Вегасе, а в июне 2013 года Окружной суд США по Северному округу Калифорнии в Сан-Франциско. За информацию, которая приведет к его аресту, обещано $100 000.