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Избранный президент США анонсировал встречу с представителями американской разведки после принятия санкций против России. Об этом пишет Business Insider.

«В интересах нашей страны и ее великого народа я встречусь с лидерами разведывательного сообщества на следующей неделе, чтобы получить последнюю информацию о фактах, связанных с этой ситуацией», – сказал Трамп.

При этом избранный президент подчеркнул, комментируя информацию о якобы вмешательстве России в американские президентские выборы, что для США наступило то время, когда нужно «двигаться дальше».

Президент США Барак Обама ранее подписал указ о расширении санкций против России. В список вошли шесть человек и пять российских организаций, среди которых ФСБ. Санкции распространились, в частности, на главу ГРУ Игоря Коробова и других членов руководства спецслужбы – Игоря Костюкова, Владимира Алексеева и Сергея Гизунова.