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Москва после заявления о введении США антироссийских санкций предприняла первые ответные меры. Об этом CNN сообщил представитель американских властей.

«Первый осязаемый ответный шаг России был сделан позже в четверг, когда российские власти приняли решение закрыть англо-американскую школу в Москве. Таким образом, российское правительство закрывает американцам и другим иностранцам допуск в школу, в которую ходят дети сотрудников диппредставительств США, Великобритании и Канады», – пояснил телеканал.

По данным источника телеканала, также принято решение закрыть доступ к дому отдыха американского посольства в Серебряном Бору.

Ранее Белый дом объявил, что 35 российских дипломатов должны покинуть территорию США в течение 72 часов. Сообщалось также, что американские власти закрыли два российских дипломатических жилкомплекса в Мэриленде и Нью-Йорке. В заявлении Белого дома сообщается, что такие меры были приняты из-за того, что члены дипмиссии действовали «не в соответствии с их дипломатическим или консульским статусом».

Президент США Барак Обама при этом ввел санкции против шести человек и пяти российских организаций, в том числе и ФСБ. Ограничения распространились, в частности, на главу ГРУ Игоря Коробова и других членов руководства спецслужбы – Игоря Костюкова, Владимира Алексеева и Сергея Гизунова.

В санкционном списке оказались также два хакера, которых уже на протяжении нескольких лет разыскивает ФБР. Речь идет о Алексее Белане и Евгение Богачеве. По версии следствия, Богачев, проживающий в Анапе, в помощью компьютерного вируса нанес ущерб пользователям более чем на $100 млн. Белан, как считает следствие, взломал компьютерные сети трех крупных онлайн-магазинов в Наваде и Калифорнии и похитил базы клиентов.

США также опубликовали доклад, в котором утверждается, что российские хакеры совершили две атаки против неназванной американской партии летом 2015 и весной 2016 года. Группы хакеров, участвовавших во взломах, обозначены в документе как APT29 и APT28. Ранее эксперты говорили, что такие названия носят Cozy Bear, предположительно, связаны с ГРУ, и Fancy Bear, якобы имеющая отношение с ФСБ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвергает обвинения США по поводу вмешательство России в американские президентские выборы. Он пояснил, что, по мнению Москвы, решение США является необоснованным с точки зрения международного права. Пресс-секретарь также добавил, что решение об ответных мерах будет принимать президент России Владимир Путин. Официальный представитель МИД Мария Захарова при этом анонсировала «официальные заявления, контрмеры и много всего».