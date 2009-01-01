05:58

Посольство России в Вашингтоне заявило, что новые антироссийские санкции США введены для осложнения отношений между двумя странами. Об этом представители дипмиссии написали в твиттере.

«Рассматриваем новые санкции действующий администрации против России, российских дипломатов и их семей в США не только как недружественный акт. Объявленные 29 декабря санкции направлены непосредственно на подрыв двусторонних отношений», – сказано в сообщении.

Представители дипмиссии также подчеркнули, что новые антироссийские санкции «без ответа не останутся».

В свою очередь, с Сенате США, как пишет The Hill, призвали ужесточить ограничительные меры в отношении РФ. В частности, сенатор от Демократической партии Бен Кардин намерен в январе внести законопроект о «всесторонних расширенных санкциях» против России.

«Исполнительная власть приняла меры, но крайне важно, чтобы законодательная ветвь власти поддержала инициативу и двигалась вперед. Законодательные санкции могут дополнить и усилить новые санкции исполнительной власти», – пояснил сенатор.

Заметка дополняется.