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Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился создать Авиационную коллегию при российском правительстве. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

«Для оперативного рассмотрения вопросов развития авиационной промышленности и подготовки согласованных рекомендаций по их решению подписанным постановлением при Правительстве России создаётся Авиационная коллегия», – поясняется в документе.

В правительстве отметили, что создание нового органа необходимо для повышения эффективности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти в регионах, а также представителей воздушно-транспортной отрасли в области разработки, производства, эксплуатации и продвижения на рынках российской авиатехники.

Кто именно войдет в состав коллегии, еще не решено. Этот вопрос будет отдельно обсуждаться в правительстве.

Ранее Росавиация приостановила полеты нескольких самолетов Sukhoi Superjet 100. Причиной стало обнаружение дефект в стабилизаторе лайнера. Позже после проверки авиакомпания заявила, что не выявила критических для эксплуатации дефектов. При этом Мексиканская авиакомпания Interjet, в авиапарке которой 20 самолетов Superjet 100, приостановила полеты на российских лайнерах, пояснив, что ради безопасности пассажиров необходимо проверить исправность самолетов. Перевозчик подчеркивал, что приостановка рейсов не связана с крушением Ту-154.