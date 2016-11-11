В своей книге «Мозг на пенсии: научный взгляд на преклонный возраст» (вышла в издательстве «Манн, Иванов и Фербер» в 2016 году) Андре Алеман подвергает детальному разбору различные стереотипы о последствиях старения. Развенчиванием мифов автор не ограничивается: вооружившись последними исследованиями, Алеман, профессор когнитивной нейропсихологии Гронингенского университета, дает рекомендации и делает собственные умозаключения о перспективности различных методов стимулирования мозга пожилого человека.

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Геррит Димс из Неймегена получил степень доктора наук 19 апреля 2011 года. Сам он не считает это большим достижением, но дело в том, что в тот год ему исполнилось 89 лет. Он работал торговым представителем, затем – сотрудником социальной службы, в 43 года начал изучать философию, а в 69 получил степень по теологии. Затем он решил немного дополнить свою дипломную работу об отце Альфонсе Ариенсе (1860–1928), ключевой фигуре католического профсоюзного движения в Нидерландах, и превратить ее в диссертацию. В интервью он признавался, что в работе над диссертацией ему случалось переживать тяжелые моменты. Но с такими же трудностями сталкивались и десятки молодых аспирантов, которых я курировал в последние годы. Учеба была для Димса прекрасным способом сохранить остроту ума. Если люди в его возрасте не остаются активными, они начинают угасать. Он с этим согласен: «Выход на пенсию дает возможность больше времени уделять своим делам и развивать свои таланты».

Разумеется, я не советую всем пенсионерам писать диссертации. Существует множество других видов деятельности, требующих мыслительной активности. Вопрос состоит только в том, насколько хороши такие интеллектуальные упражнения для стареющего мозга и замедляют ли они спад когнитивных навыков. Римский философ и государственный деятель Марк Туллий Цицерон (106–43 год до н. э.) писал: «Память слабеет, если ее не упражнять». Был ли он прав?