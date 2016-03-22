Первая неделя января становится для ритейлеров и почтовых служб самым горячим временем в году. А все потому, что новогодние подарки у многих людей вызывают разочарование и их спешат поскорее вернуть. По данным логистической компании UPS, пик возвратов в США приходится на 5 января. Этот день уже прозвали Национальным днем возврата покупок. Всего за первую неделю года в стране возвращают подарков примерно на $30 млрд, пишет Quartz. Российские продавцы такого наплыва разочарованных клиентов не ждут – у нас не принято возвращать не только подарки, но и обычные покупки. В таком поведении есть и плюсы, и минусы.