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Режим перемирия, установленный на территории Сирии, был нарушен менее чем через два часа после его начала. Об этом сообщает Reuters.

Как заявили в базирующейся в Лондоне правозащитной организации Syrian Observatory for Human Rights, повстанцы предприняли атаку на позиции правительственных войск в провинции Хама.

Противники Башара Асада, в свою очередь, обвинили сирийскую армию в артиллерийском обстреле двух поселков в провинции Идлиб.

По прошествии ночи, однако, отмечают правозащитники, ситуация нормализовалось и к утру 30 декабря столкновения полностью прекратились.

Режим перемирия в Сирии действует с полуночи 30 декабря. Он охватывает всю территорию страны за исключением контролируемых террористами «Исламского государства» районов.

Гарантами перемирия выступили Россия и Турция, оно было согласовано 28 декабря. Официально его детали не раскрывались, однако источники сообщали, что Москва и Анкара разделят Сирию на зоны влияния. Согласно плану, президент Сирии Башар Асад останется у власти до следующих выборов, а позже его сменит «менее противоречивый» кандидат.