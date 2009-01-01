11:39

СК завершил расследование уголовного дела о пожаре в торговом центре «Адмирал» в Казани, жертвами которого стали 19 человек. Об этом сообщается на сайте СК.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, затем его передадут в суд.

Пожар в ТЦ «Адмирал» произошел 11 марта 2015 года. В результате происшествия погибли 19 человек, 61 человек пострадал, более 600 человек получили материальный ущерб. Само здание ТЦ при пожаре обрушилось.

Следствие пришло к выводу, что причиной пожара стало то, что здание, не предназначенное для использования в качестве ТЦ, эксплуатировалось без соответствующего разрешения и с грубейшими нарушениями пожарной безопасности.

Фигурнатами дела являются 12 человек, в том числе гендиректор фирмы-арендатора ТЦ Гусейн Гахраманов. В зависимости от роли каждого они обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности, халатности, превышении служебных полномочий, выполнении работ, не соответствующих требованиям безопасности, уклонении от уплаты налогов, подделке документов и неисполнении решения суда.