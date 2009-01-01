12:05

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил сожаление в связи с тем, что администрация президента США Барака Обамы заканчивает свою работу «антироссийской агонией». Об этом он написал в своем твиттере.

«Печально, что администрация Обамы, которая начинала свою жизнь с восстановления сотрудничества, заканчивает ее антироссийской агонией. RIP (Rest in Peace (“покойся с миром”). – Republic)», – написал глава правительства.

29 декабря США ввели против России новые санкции. Причиной новых ограничительных мер стали кибератаки, которые, по мнению Вашингтона, совершили российские хакеры с целью повлиять на исход президентских выборов в США.

Под санкции попали пять российских организаций, в том числе ФСБ и ГРУ, и шесть человек, включая главу ГРУ Игоря Коробова и других членов руководства спецслужбы.

Кроме того, Обама распорядился в течение 72 часов выдворить из США 35 российских дипломатов, которые, по его мнению, действовали «не в соответствии с их дипломатическим или консульским статусом». Представителям российской дипмиссии также запретили посещать жилкомплексы в Мэриленде и Нью-Йорке, так как эти здания, согласно версии Вашингтона, использовались для сбора «разведывательных данных».