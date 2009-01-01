В США переживает спад одна из важнейших традиций – обязательная Библия в тумбочке гостиничного номера. Согласно недавнему опросу, ее придерживаются лишь 79% отелей, хотя десять лет назад – почти все (95%). Сейчас гостиницы гораздо больше заботятся о том, чтобы в номерах был доступ к Wi-Fi – доля гостиниц с беспроводным интернетом за десять лет выросла с 82% до 98%.

Традиция существовала более 100 лет, а ее родоначальниками стали коммивояжеры, которые ездили по стране и проводили много времени в отелях. Гостиничная Библия нашла отражение в массовой культуре, фигурировала во многих фильмах (например, в первой части «Mission Impossible»), породила многочисленные истории о «духовном спасении» постояльцев и даже стала элементом городских легенд – молва утверждает, что в Библиях можно найти деньги.