12:41

Суд удовлетворил иск Игоря Трунова о восстановлении статуса адвоката, об этом сообщает «Интерфакс».

«Суд постановил отменить решение квалификационной коллегии и Адвокатской палаты Московской области и восстановить Трунова в статусе адвоката», – говорится в постановлении суда.

Представители Адвокатской палаты Московской области, которые ранее лишили Трунова статуса адвоката, заявили, что будут обжаловать решение суда.

Ранее сторонам предлагалось заключить мировое соглашение, в ходе которого Трунов должен был извиниться за свое высказывание, но он отказался это делать. Трунов уверен, что не сделал ничего противоправного.

Квалификационная комиссия Адвокатской палаты приняла решение о лишении Трунова статуса адвоката из-за его слов о наличии коррупции в адвокатуре и указании на то, что президентов некоторых адвокатских палат в России незаконно выбирают на четыре срока, в то время как закон разрешает им избираться только на два. Комиссия приняла решение, что Трунов нарушил правила адвокатской этики.

Игорь Трунов принимал участие во многих резонансных процессах, в частности, по делу о теракте на спектакле «Норд-Ост», теракте в Домодедово в 2011 году и о взрывах в московском метро на станциях «Рижская» и в перегоне между «Автозаводской» и «Павелецкой» в 2004 году.