12:43

Российские власти не поручали закрывать школу для детей американских дипломатов в Москве в ответ на новые санкции США. Об этом РБК заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Информация о закрытии англо-американской школы в Москве не соответствует действительности», – сказала она.

Она добавила, что глава МИД Сергей Лавров расскажет о введении ответных мер дополнительно.

США ввели против России новые санкции 29 декабря. Причиной стали кибератаки, которые, как считают американские власти, совершили российские хакеры с целью повлияться на результаты выборов президента США.

Под санкции попали два силовых ведомства – ФСБ и ГРУ, три компании и шесть человек, в том числе глава ГРУ Игорь Коробов. Президент США Барак Обама также распорядился выдворить из страны 35 российских дипломатов, которые, по его мнению, действовали «не в соответствии с их дипломатическим или консульским статусом».

Позже CNN со ссылкой на представителя американских властей сообщил, что Москва предприняла первые ответные меры на санкции. По данным собеседника телеканала, российские власти приняли решение закрыть англо-американскую школу в Москве, в которой учатся дети дипломатов из США, Великобритании и Канады.