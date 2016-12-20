Порой нам сложно остановиться, выключиться из привычного ритма, чтобы прочувствовать, что происходит вокруг. На протяжении веков люди искали приключений, сейчас мы стараемся всячески их избежать. Желание успокоиться, чтобы сфокусироваться на чем-то важном, – вот новый приоритет. Нам кажется, что взять паузу необыкновенно сложно, что это потребует от нас серьезных жертв, к которым мы не готовы. Но если посмотреть на вещи иначе, можно увидеть, что обрести покой не так уж сложно. Чтобы избавиться от ненужного напряжения и тревоги, британский философ и писатель Ален де Боттон советует обратить внимание на восемь распространенных ошибок. С позволения автора Republic публикует перевод его эссе, опубликованного на сайте проекта The Book of Life («Книга жизни»), который философ задумал для того, чтобы помочь людям сделать жизнь лучше.

Сегодня почти каждый из нас мечтает стать спокойнее. Это отличительное желание современного человека. На протяжении всей истории люди искали приключений и стремились к новым впечатлениям, но теперь мы сыты ими по горло. В топ наших новых приоритетов входит желание наконец успокоиться, стать более сосредоточенными. Нам кажется, что есть восемь главных причин тревожности, а путь к равновесию – это регулярная работа над каждой из перечисленных ошибок.

Ошибка №1. Паниковать из-за трудностей

Причина нашей тревоги часто заключается в том, что мы ошибочно представляем себе трудности как нечто из ряда вон выходящее. На нас давят примеры окружающих, якобы доказывающие, что достигать желаемого и быть успешным – это норма. В рассказах, которые мы часто слышим о чужих отношениях или карьерных достижениях, обычно опускаются неприятные подробности. Мы узнаем обо всех этих прекрасных историях, которые произошли не с нами, и это делает нас несчастными. Потом мы начинаем расстраиваться из-за того, что расстроились, и в итоге чувствуем себя еще хуже.

Две плохие ночи в неделю – это большая удача

Если ваша жизнь чуть сложнее, чем приторная картинка, вам должно обязательно казаться, что вы либо ненормальный, либо неудачник. Нам необходимо изменить представление о том, какой должна быть жизнь. Возможно, нам нужно другое массовое искусство, которое давало бы представление о том, как дела обстоят на самом деле, и правдиво рассказывало о реалиях человеческих отношений и работы, о том, как порой мы просыпаемся по ночам в слезах. Нам необходимо окружить себя правдой о «несчастьях повседневной жизни».

Посмотрите на эту – достаточно реалистичную – картинку из жизни молодой пары. На самом деле многое в их отношениях идет хорошо. Недавно один из их детей принес из школы свой симпатичный рисунок. В прошлом году у них был замечательный отпуск. Они любят играть в парке в футбол все вместе (в этой женщине тогда просыпает дух соревнования, а еще оказалось, что она отличный вратарь). Они размышляют о том, стоит ли им переезжать из города на природу. Иногда они чувствуют небывалую близость друг с другом, но именно этот вечер превратился в кошмар. Ее бывший парень попытался флиртовать с ней в переписке, она скрыла это от мужа, и теперь мучается. Ее нервозность лишь спровоцировала различные подозрения. Вот она хватается за голову, хотя муж уже сто раз говорил ей, что это его бесит – так делала его мать. Их брак в порядке, они вместе уже девять лет и пробудут еще больше, но именно в данный момент они на грани серьезного скандала. Он назовет ее дрянью, хлопнет дверью, хотя в обычной жизни очень мил. Нам всем периодически нужно сталкиваться с такими зарисовками из реальности, чтобы перестать паниковать из-за проблем в собственных отношениях. Сложности – это нормально. Даже у очень крепких пар случаются затяжные и жестокие конфликты из-за мелочей. Хорошие отношения – это когда вы всего две ночи из пяти спрашиваете себя, какого черта вы во все ввязались. Да-да, это успех. На этом следует заострить внимание: две плохие ночи в неделю – это большая удача.

Французский философ XVIII века Себастьен-Рок Никола де Шамфор мудро подметил: «Человеку следует каждое утро съедать по жабе, чтобы ничего более омерзительного в этот день с ним уже не могло случиться». Правда в том, что отвратительные вещи уготованы для всех и каждого, а вся жизнь состоит из страданий.

Посмотрите на эту картину испанского художника Веласкеса. Христианство учит нас, что жизнь будет наполнена страданиями. Не нужно быть верующим, чтобы понять, что в этом есть важная мысль: потери, отказы, сожаления и самобичевание, болезни и печали всегда будут встречаться на жизненном пути. Конечно, с трудностями нужно как-то справляться, но христианство учит другому: осознать, что страдания – это норма.

Эта картина, изображающая распятие, делает страдание универсальным. Художник изображает хорошего – и даже идеального – человека, униженного, израненного, отправленного на мучительную смерть. Он предлагает нам взглянуть на то, какую роль играет страдание в достижении всевозможных благородных целей. Вместо того чтобы концентрироваться на удовольствии, когда мы захвачены радостью успеха, он призывает нас обратить внимание на трудности и жертвы, которые гораздо больше заслуживают восхищения. Подобные мрачные картины на деле должны лишь утешать и укреплять нас в непростых ситуациях.

Ошибка №2. Брать на себя чрезмерную ответственность

Мы воспринимаем все, что с нами происходит, слишком «персонализировано»: когда мы добиваемся чего-то, мы считаем, что это наша личная заслуга, и в случае поражения мы часто виним себя одних. Конечно, во время триумфа мы хотим, чтобы все лавры достались именно нам. Но, когда постигает неудача, такая позиция может нас сломать, заставить чувствовать себя униженными.