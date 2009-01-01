13:18

Глава МИД Сергей Лавров предложил президенту России Владимиру Путину выслать из Москвы и Санкт-Петербурга 35 американских дипломатов в ответ на антироссийские меры США, передает «Интерфакс».

«Мы, конечно же, не можем оставить подобные выходки без ответа, взаимность – это закон дипломатии и международных отношений, поэтому российский МИД совместно с нашими коллегами из других ведомств внес предложения на рассмотрение президента РФ о том, чтобы объявить персонами нон-грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из Генерального консульства США в Санкт-Петербурге»,- заявил он.

МИД также предлагает запретить американским представителям пользоваться дачей в Серебряном бору и складом на улице Дорожная в Москве.

США ввели новые санкции против России 29 декабря. Причиной этому стало якобы вмешательство России в выборы президента США с помощью кибератак.

Под санкции попали ФСБ и ГРУ, его глава -Игорь Коробов, три компании и еще несколько человек. Президент США Барак Обама также распорядился выдворить из страны 35 российских дипломатов из-за того, что они якобы «не соответствовали их дипломатическим или консульским статусам». США также закрыли две загородные резиденции, принадлежавшие России, которые якобы использовались для сбора данных.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев после этого выразил сожаление о том, что администрация Обамы заканчивает свою работу «антироссийской агонией» и пожелал ей покоиться с миром.