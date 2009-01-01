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Инфляция в России за 2016 год составила 5,4%, что является минимальным показателем за всю истории современной России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

По предварительным данным, в декабре, ноябре и октябре инфляция составляла по 0,4%, в сентябре – 0,2%, в августе ее показатель был нулевым.

Ранее минимальным в истории современной России был показатель инфляции в 2011 году, когда она составила 6,1%. По итогам 2015 года показатель инфляции составил 12,9%.

Как отмечает агентство, низкие показатель инфляции во многом объясняется снижением реальных доходов населения, которые падают третий год подряд.

По данным Росстата, за первые 11 месяцев 2016 года реальные доходы россиян сократились на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 2015 год реальные доходы россиян уменьшились на 4,3%.