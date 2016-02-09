Миллиардер Билл Гейтс как-то написал, что взялся за книгу журналиста Джо Стадвелла «Азиатская модель управления: удачи и провалы самого динамичного региона в мире» (вышла в издательстве «Альпина Паблишер» в 2016 году), поскольку в ней ему пообещали ясно ответить на два вопроса. Первый: как Япония, Тайвань, Южная Корея и Китай добились высоких темпов устойчивого экономического роста? Второй: почему так мало других стран сумели повторить этот успех? Свой ответ Гейтс получил и, по собственным словам, остался им доволен. Republic публикует главу книги, повествующую об истории подъема южнокорейской экономики.

Способ, благодаря которому эффективная промышленная политика пришла в Южную Корею, был прост. Человеком, открывшим в стране эпоху модернизации, стал генерал Пак Чон Хи, пришедший к власти в результате государственного переворота 16 мая 1961 г. Ранее он служил в чине лейтенанта в японской колониальной армии, а именно в элитной Квантунской армии, когда в 1930-х гг. она осуществляла надзор за масштабной кампанией по индустриализации Кореи и китайской Маньчжурии. В отличие от европейских колониальных властей Япония стала поздно строить промышленные предприятия в своих колониях, а в результате провела образцовую индустриализацию, которой могли следовать руководители постколониальных стран. (В европейских и американских колониях предприятия тяжелой и средней индустрии вообще не строились, поскольку все, кроме промышленных товаров первой необходимости, поставлялось из страны-метрополии.)