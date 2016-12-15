Американский семейный коуч Эми Маккриди много лет консультирует родителей, испытывающих сложности в воспитании детей. Дети теперь вырастают все более эгоцентричными и все менее ответственными – таков результат слишком беспечной жизни и исполнения почти любых прихотей ребенка с самого его рождения. В книге «Мам, я сам! Как помочь ребенку вырасти самостоятельным» (вышла в издательстве «Альпина Паблишер» в 2016 году) Маккриди рассуждает о природе этой распространенной проблемы и предлагает решения.

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Четырнадцатилетние Брейдон, Доминик, Уильям и Мэттью – хорошие друзья и живут по соседству уже много лет. В это воскресенье они собирались отрабатывать новые трюки в скейт-парке, но планы разрушил дождь, и ребята решают пойти в кино. Каждый из них бежит домой, чтобы взять деньги.

Брейдон видит своего отца на улице, где тот моет машину, и начинает просить: «Пожа-а-алуйста, дай мне денег на кино! Мы пойдем с Домиником и Мэттью!»

Папа сомневается: «А ты помнишь, на прошлой неделе ты выпросил у меня денег на игровые автоматы? К тому же ты еще хочешь новую куртку!» Однако Брейдон напоминает отцу, что на игровые автоматы он потратил не больше пары баксов, куртку родители могут подарить ему на день рождения и вообще младшей сестре всегда дают больше денег, чем ему. Через пять минут отец протягивает сыну деньги – но ровно столько, сколько нужно на билет, без всякого попкорна. «Ладно, развлекайтесь!» – говорит он.