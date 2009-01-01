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Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила четырех российских скелетонистов от соревнования из-за подозрений, что они употребляли допинг во время Олимпиады в Сочи. Об этом сообщается на сайте организации.

Фамилии спортсменов не называются. Российская федерация бобслея и сами спортсмены предупреждены об отстранении, в федерации выразили готовность содействовать расследованию, отмечается в заявлении.

На Олимпиаде-2014 в Сочи российский скелетонист Александр Третьяков получил золото, а россиянка Елена Никитина бронзу.

23 декабря МОК объявил о начале расследования в отношении 28 российских спортсменов, упомянутых в докладе Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Ранее Россия отказалась от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени в 2017 году. Тогда же стало известно об отстранении двух российских лыжников, позднее сообщалось, что были отстранены еще шесть лыжников.

Доклада ВАДА о допинге в России был опубликован в начале декабря. В нем утверждалось, что 12 медалистов Олимпиады в Сочи могли принимать допинг, и более тысячи спортсменов были замешаны в махинациях с допинг-пробами.