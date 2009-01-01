15:28

Президент России Владимир Путин отказался выслать из России американских дипломатов в ответ на санкции США. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Путина.

«Возвращающиеся на Родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких – дома. Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники», – заявил Путин.

При этом он напомнил, что у России есть основания для «адекватного ответа» на действия США.

Введение санкций Путин расценил как провокацию и попытку подорвать российско-американские отношения уходящей администрацией президента Барака Обамы. Он выразил сожаление в связи с тем, что администрация Барака Обамы заканчивает свою работу таким образом.

«Дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать, исходя из политики, которую будет проводить администрация Трампа», – заключил Владимир Путин.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров предложил Путину выслать 35 американских дипломатов из Москвы и Санкт-Петербурга. Он также предложил запретить им пользоваться дачей в Серебряном бору и складом в Москве.

Заметка дополняется.