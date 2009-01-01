16:05

Потребность Внешэкономбанка в финансировании свои обязательств составляет около 401,5 млрд рублей. Об этом говорится в отчетах о результатах проверки ВЭБ, который опубликовала Счетная палата.

Как уточняется в сообщении, во втором полугодии 2016 года банку необходимо 98,8 млрд рублей, в 2017 году – около 126,3 млрд рублей, в 2018 году – около 146 млрд рублей, в 2019 году – около 30,3 млрд рублей.

Счетная палата постановила, что ВЭБ не может адекватно планировать свою деятельность в соответствии со стратегическими целями государства и неэффективно расходует свои средства.

26 декабря глава ВЭБ Сергей Горьков заявил, что убыток госкорпорации по итогам 2016 года составит около 130 млрд рублей. Ранее в ВЭБе, по его словам, планировали годовой убыток на уровне 200 млрд рублей.

Одной из причин тяжелого финансового положения Внешэкономбанка стали расходы на проекты к Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Тогда убыток банка стал рекордным и составил почти 250 млрд рублей. В результате ВЭБу понадобилась поддержка государства.