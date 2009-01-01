19:45

Министерство юстиции включило информационно-аналитический центр «Сова» в реестр некоммерческих организаций – иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сообщается, что решение было вынесено после внеплановой проверки организации. Причина не уточняется.

Закон об НКО – иностранных агентах начал действовать в России в 2012 году. Для признания организации иностранным агентом она должна получать иностранное финансирование и заниматься политической деятельностью. Минюст самостоятельно определяет, считается ли деятельность организации политической.

Иностранными агентами за четыре года были, в частности, признаны «Левада-центр», «Мемориал», просветительский фонд Дмитрия Зимина «Династия».

Центр «Сова» был организован в 2002 году членами Московской Хельсинкской группы и центра «Панорама». Он исследует проблемы национализма, ксенофобии, взаимоотношений религии и общества, центр также наблюдает за соблюдением прав человека в России.