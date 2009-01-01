Под санкции против России, наложенные в ответ на предполагаемое вмешательство в президентские выборы в США, попали и посольские резиденции. Это комплексы в пригородах Нью-Йорка и Вашингтона, где жили советские, а потом российские дипломаты. По решению Белого дома они будут закрыты.

Подозрения, что комплексы использовались для шпионажа, высказывались с момента их покупки СССР. Но власти США старались не трогать резиденции даже во времена холодной войны, хотя они и доставляли много хлопот протестами местных властей, митингами активистов, а однажды – даже серьезной попыткой штурма корейской диаспорой.