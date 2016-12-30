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Российский индекс ММВБ с начала 2016 года вырос на 26,76%. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

30 декабря Московская биржа завершила последние торги в 2016 году ростом индекса ММВБ на 1,2% по сравнению с предыдущим закрытием. Его показатель достиг отметки 2232 пунктов.

При этом Индекс РТС увеличился на 52% за 12 месяцев и составил 1152 пунктов. Разница в динамике индексов ММВБ и РТС связана с укреплением рубля к доллару 20,1% за год, пишет РИА новости.

По данным Мосбиржи, больше всего подорожали акции компаний транспортного сектора и электроэнергетики.

Рост фондовых индексов происходил на фоне увеличения мировых цен на нефть. По состоянию на вечер 30 декабря стоимость марки Brent поднялась выше $56 за баррель.

Дополнительную поддержку рынку также оказала новость о продаже 19,5% акций «Роснефти» консорциуму Glencore за €10,5 млрд. Тогда акции компании за одну минуту подорожали на 5,1%.