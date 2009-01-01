23:00

Избранный президент США Дональд Трамп ободрил решение российского президента Владимира Путина не высылать американских дипломатов из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом он написал в своем твиттере.

«Путин сделал отличный шаг. Я всегда знал, что он очень умен», – отметил Трамп.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров предложил Путину выслать 35 американских дипломатов из России. Президент ответил на эту инициативу отказом.

29 декабря США ввели новые санкции против России из-за «вмешательства» Москвы в выборы американского президента. Под санкции попали ФСБ, ГРУ, его глава – Игорь Коробов и три компании. Действующий глава США Барак Обама также распорядился выдворить из страны 35 российских дипломатов.

Путин расценил действия Белого дома как «провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений».