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Компания Apple сократит производство iPhone7 и iPhone7 Plus на 10% в первом квартале 2017 года. Об этом пишет Nikkei со ссылкой на данные поставщиков.

Источники издания отмечают, что снижение выпуска «ожидаемо».

«Мы прогнозируем сокращение общего объема выпуска в первом квартале 2017 года из-за низкого спроса в Китае», – сообщают аналитики, опрошенные Nikkei.

Издание напоминает, что в январе-марте 2016 года компании также пришлось снизить производство на 20% из-за проблем с аккумулятором в модели iPhone 6s. Однако в продолжении года продажи смартфонов оставалась «инертными».

В конце октября Apple опубликовала финансовый отчет, согласно которому годовая выручка компании за 2016 год упала впервые за 15 лет. При этом чистая прибыль корпорации снизилась на 14%. На следующий день акции Apple подешевели на 4% до $113,56 за акцию.