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Программный код, который мог принадлежать российским спецслужбам, обнаружен в компьютерной сети электрораспределительной системы американского штата Вермонт. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на неназванные источники в госаппарате.

По данным издания, код не был использован для нарушения работы сети. Однако факт внедрения российских хакеров в систему «значителен», так как говорит об ее уязвимости, отмечают источники WP.

Ранее американское правительство рекомендовало частным компаниям проверить электрораспределительные сети.

29 декабря Вашингтон ввел новые санкции против России из-за «вмешательства» Москвы в выборы президента США. Под санкции попали ФСБ, ГРУ, его глава – Игорь Коробов, а также три компании. Действующий американский президент Барак Обама распорядился выслать из страны 35 российских дипломатов.

Путин расценил действия США как «провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений». Однако он отказался в ответ выдворить американских дипломатов из Москвы и Санкт-Петербурга. Путин заявил, что Россия будет выстраивать дальнейшую дипломатию, основываясь на решения новой администрации Дональда Трампа.