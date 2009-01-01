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Правительство Китая введет полный запрет на продажу изделий из слоновой кости к концу 2017 года. Об этом сообщает BBC News.

Согласно документу, опубликованному Госсоветом Китая, запрет будет вводиться постепенно с марта по декабрь 2017 года. В результате, на всей территории страны нельзя будет обрабатывать и продавать товары из слоновой кости.

Закон был принят в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезноваения (СИТЕС). В 1989 году СИТЕС запретила торговлю изделиями из слоновой кости.

В начале 2016 Гонконг также запретил экспорт и импорт слоновой кости, а спустя полгода установил жесткие ограничения на торговлю ею внутри государства.

Китай является крупнейшим рынком слоновой кости в мире. В стране продается 70% изделий из этого материала. Стоимость килограмма слоновой кости в Китае достигает $1100.

Из-за браконьерства количество африканских слонов в саванне сократилось на 30% в период с 2007 по 2015 год. Лесные слоны вовсе находятся под угрозой вымирания.