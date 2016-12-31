08:15

Мэр Иркутска отменил режим чрезвычайной ситуации, который был введен после массовой гибели людей из-за отравления концентратом для ванн «Боярышник». Об этом сообщает РИА Новости.

За последние несколько дней в городе не происходило случаев отравления спиртосодержащей продукцией, пояснили в пресс-службе мэрии. При этом полиция продолжит проверку торговых точек на протяжении праздничных дней.

Режим ЧС в Иркутске был введен 19 декабря, позднее его ввели во всей Иркутской области. Всего от отравления «Боярышником» погибли 76 человек, пострадали 123.

По делу о массовом отравлении задержали 22 человека. Им предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Заметка дополняется.