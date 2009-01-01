09:07

В больнице Чечни не совершалось нападений на задержанных по подозрению в нападении на полицейских в Грозном. Сообщение министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова разместил глава республики Рамзан Кадыров в инстаграмме.

«Эпизодов стрельбы не происходило в больнице и произойти не могло, так как ситуация изначально была взята под контроль, выставлена охрана. Отключение света также невозможно в учреждении скорой помощи, так как имеются резервные источники электроснабжения», – заявил министр здравоохранения.

Сулейманов не уточнил, в каком состоянии находятся задержанные.

Ранее о том, что задержанные были убиты в больнице сообщил «Кавказский узел» со ссылкой на источник в Минздраве Чечни. В больнице находились два раненных молодых человека и девушка, которой ампутировали ногу. Сообщалось, что 25 декабря в больнице отключили свет, после чего одного из раненных вытащили на улицу, где и убили. Двое других задержанных также убиты, добавил собеседник издания.

Нападения на полицейских были совершены в Грознов 17 декабря. По итогам контртеррористической операции были убиты семь предполагаемых боевиков, четверо задержаны. О судьбе четвертого задержанного ничего не сообщается.

Ответственность за нападения на себя позднее взяло «Исламское государство».