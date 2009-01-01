В результате взрывов в Багдаде погиб 21 человек, сообщает AP со ссылкой на иракскую полицию и врачей.
Ранения получили еще 44 человека, уточняет агентство. Два взрыва произошли на центральном рынке в столице Ирака.
https://twitter.com/ofirzarfati/status/815076154055020544
По данным Kurdistan 24, после первого взрыва люди направились на место происшествия, чтобы помочь пострадавшим, после чего произошел второй взрыв.
Служба безопасности Багдада сообщила, что теракт совершили два террориста-смертника.
16 октября правительственная армия Ирака и США при поддержке турецких военных начали штурм иракского города Мосул. В конце октября войскам коалиции удалось войти в город. Город был захвачен «Исламским государством» в 2014 году.