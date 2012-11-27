12:47

Боец смешанных боевых единоборств (ММА) Расул Мирзаев был госпитализирован после драки на юге Москвы, передает «Интерфакс».

Трое нападавших выстрелили в него из травматического оружия, спортсмен получил ранения. По данным ТАСС, Мирзаева также избили.

Нападавшие скрылись с места преступления. Полиция проводит проверку произошедшего. «Принимаются меры к розыску и задержанию злоумышленников», – сказали в пресс-службе полиции.

В 2012 году Мирзаев был признан виновным в убийстве по неосторожности. В 2011 году у входа в клуб Расул Мирзаев ударил студента Ивана Агафонова, после чего тут упал на асфальт, ударился головой и впал в кому. Через три дня студент умер.

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