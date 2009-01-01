16:46

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом. Его ежегодное новогоднее обращение транслировалось на Дальний Восток.

«Хотел бы искренне поблагодарить вас за победы и достижения, за понимание и доверие, за настоящую, сердечную заботу о России», – сказал президент.

Путин назвал 2016 год непростым, но трудности, по его мнению, сплотили россиян и побудили открыть «огромные резервы способностей». Жителей России объединяют общие заботы, радости и традиция встречать Новый год, уверен глава государства.

«Каждый из нас в новогоднюю ночь может стать немного волшебником. Для этого просто нужно с любовью и благодарностью относиться к родителям, окружать вниманием и заботой своих детей, свою семью, уважать коллег по работе, беречь дружбу, защищать правду и справедливость, быть милосердными, помогать тем, кто ждет поддержки», – рассказал Путин.

Путин пожелал жителям страны радости, любви, процветания, а также мира в России. «Счастья вам и здоровья, благополучия», – заключил он.

https://www.youtube.com/watch?v=qXD1joZveF4

Ранее с Новым годом россиян поздравил премьер-министр Дмитрий Медведев. «Я верю: в наступающем году осуществятся самые заветные мечты, дорогие нам люди будут счастливы и здоровы, а в домах будет любовь и согласие», – заявил премьер-министр.