18:08

Избранный президент США Дональд Трамп поздравил с Новым годом «своих многочисленных врагов». Поздравление опубликовано в твиттере.

«Счастливого Нового года всем, включая моих многочисленных врагов и тех, кто сражался со мной и проиграл так, что теперь не знает, что ему делать. Всего самого лучшего», – написал он.

Дональд Трамп победил на выборах президента США 8 ноября. Он выдвигался от Республиканской партии, а его конкурентом была кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон. В декабре коллегия выборщиков подтвердила его победу.

После этого в штабе Трампа пообещали отменить 70% указов президента Барака Обамы. При этом его представитель заявил, что избранный президент отложит исполнение даже тех указов, которые нельзя отменить.