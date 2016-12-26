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Как минимум 35 человек погибли и более 40 получили ранения в результате теракта в расположенном на берегу Босфора ночном клубе Reina в Стамбуле. Об этом турецким СМИ заявил губернатор города Васил Шахин, передает Sabah.

Шахин также уточнил, что нападавший был один. Перед входом в клуб он застрелил полицейского и прохожего, а затем зашел в заведение, где начал стрелять.

Guardian со ссылкой на источники в турецком правительстве пишет, что преступник был убит спецслужбами.

По информации Washington Post, очевидцы видели нескольких стрелявших в костюмах Санта Клауса.

Как пишет Daily Sabah, в клубе находились более 500 человек, после начала стрельбы многие начали прыгать в Босфор.

Как сообщили «Интерфаксу» в Генконсульстве РФ, россиян предварительно среди погибших и пострадавших не было.