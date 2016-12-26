09:35

﻿Число жертв теракта в ночном клубе в Стамбуле возросло до 39 человек. Об этом сообщает Reuters. Ранее распространялась информация о 35 погибших.

Как заявили в МВД Турции, пятнадцать или шестнадцать из погибших были иностранцами. Сейчас опознана примерно половина тел. Ранее сообщалось, что граждан России среди пострадавших в клубе не было.

В больницах сейчас находятся 69 пострадавших, четверо из них в критическом состоянии.

Неизвестный вошел в клуб Reina примерно в час ночи 1 января и открыл там беспорядочную стрельбу. В общей сложности в клубе в момент происшествия находились от 500 до 600 человек. Стрелявшему удалось скрыться, сейчас его разыскивает полиция и спецслужбы.

Власти Турции назвали атаку террористическим актом. Ответственность за нее пока не взяла на себя ни одна из известных группировок.